Göztepe Voleybol'da Ataman Güneyligil ile yollar ayrıldı

Göztepe Voleybol, Başantrenör Ataman Güneyligil ile yollarının ayrıldığını duyurdu.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Başantrenörümüz Ataman Güneyligil ile karşılıklı anlaşarak önümüzdeki sezon yapılanmamız kapsamında yollarımızı ayırma kararı almış bulunmaktayız. Kulüp tarihimizin 100. yılında yazdığımız şampiyonluk hikayesinin temel taşı olan ve uzun yıllar sonra yükseldiğimiz Vodafone Sultanlar Ligi'ndeki ilk sezon hedeflerimizi başarıyla gerçekleştirdiğimiz Ataman Güneyligil'e bugüne kadar verdiği emekleri için teşekkür ediyor ve kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz. Ataman Güneyligil, Göztepe Voleybol ailesinin ve şube tarihimizin her zaman değerli bir parçası olarak anılacaktır" ifadelerine yer verildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı