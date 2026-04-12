Futbol: Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe, Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Göztepe'nin golü Juan'dan gelirken, Kasımpaşa'nın beraberlik sayısını Ben Ouanes attı.

Stat: ISONEM Park Gürsel Aksel

Hakemler: Çağdaş Altay, Bahtiyar Birinci, Yusuf Susuz

Göztepe: Lis, Godoi, Heliton, Bokele, Dennis, Miroshi, Cherni, Arda Okan Kurtulan, Efkan Bekiroğlu, Janderson, Juan

Kasımpaşa : Gianniotis, Winck, Becao, Arous, Frimpong, İrfan Can Kahveci, Kerem Demirbay, Baldursson, Ben Ouanes, Diabate, Benedyczak

Goller: Dk. 24 Juan (Göztepe), Dk. 45+1 Ben Ouanes ( Kasımpaşa )

Sarı kartlar: Dk. 25 Juan, Dk. 45+2 Miroshi (Göztepe), Dk. 35 İrfan Can Kahveci ( Kasımpaşa )

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yapılan Göztepe- Kasımpaşa karşılaşmasının ilk yarısı, 1-1 eşitlikle tamamlandı.

8. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Ben Ouanes'in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Benedyczak'ın ceza sahasında girdikten sonra yerden vuruşunda kaleci Lis, topu çeldi.

12. dakikadaki Göztepe atağında, ceza sahası önünde topla buluşan Efkan Bekiroğlu'nun uzaktan şutunda meşin yuvarlak, direkten oyun alanına döndü.

22. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Göztepe defansından seken topu önünde bulan Benedyczak'ın ceza sahasına girdikten sonra vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lis'de kaldı.

24. dakikada Göztepe öne geçti. Godoi'nin ceza sahası içerisinde gönderdiği topla ceza sahası çizgisi üzerinde buluşan Juan'ın vuruşunda meşin yuvarlak, defansa çarptıktan sonra ağlarla buluştu: 1-0.

45+1. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. İrfan Can Kahveci'nin sağ kanattan ortasında altıpas üzerinde buluşan Ben Ouanes, kafayla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 berabere sona erdi.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör
