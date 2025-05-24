Göztepe Teknik Direktörü Stoilov'dan Galatasaray Maçı Değerlendirmesi

Göztepe Teknik Direktörü Stoilov'dan Galatasaray Maçı Değerlendirmesi
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Göztepe, Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu. Teknik direktör Stanimir Stoilov, sakatlıkların oyun üzerinde etkili olduğunu ve sezonun analiz edilmesi gerektiğini vurguladı.

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada, "İki takım adına da zor bir maçtı. Her zamanki futbolumuzu ve hırsızımızı sahaya yansıttık ama maalesef yine hatalar yaptık" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Göztepe, sahasında karşılaştığı Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, müsabaka sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Hem maçta hem de sezonda yaşanan sakatlıkların oyun ritimlerini etkilediğini söyleyen Stoilov, "İki takım adına da zor bir maçtı. Her zamanki futbolumuzu ve hırsızımızı sahaya yansıttık ama maalesef yine hatalar yaptık. Çok fırsat oluşturduk ama golü bulamadık. Rakip geldiği iki pozisyonda golü buldu. Devrede iki zorunlu değişiklik yapmak zorunda kaldık. Stoper olan Furkan'ı oynatmak zorunda kaldık. Miroshi'yi de oyuna aldık. O da uzun süreli sakatlıktan döndü. Sakatlıklar oyunumuzu bozdu. Bu yıl bu problemi çok fazla yaşadık. Özellikle yeni yıldan sonra yaşadığımız sakatlıklar ritmimizi ve oyun şeklimizi çok değiştirdi. Uzun bir sezonun sonuna gelmiş bulunuyoruz. En iyi şekilde sezonu ve yaşadıklarımızı analiz etmeli, istediğimiz yere gelmek için Göztepe'yi daha güçlü kılmak için doğru adımları atmamız gerekiyor. Her zaman söylediğim gibi Göztepe ligde yeni ve genç bir takım. İlk sene ligde kalmak önemliydi. Ben sezon başı hedefi çok yükseğe koydum. Herkes bu hedefe inandı ve hedefi tüm camia takip etti. Bununla ilgili de önemli adımlar attık. Büyük bir mücadele verdik. Yaşadığımız sakatlıklar takım ritmimizi etkiledi ve hedefimizden uzaklaştık. En iyi şekilde gelecek sezonun planlarını yapmalı ve tüm sezonu ilk günden son güne aynı seviyede geçirmek için doğru adımları atmalıyız" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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