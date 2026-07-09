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Göztepe'nin Slovenya kampı başladı

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Trendyol Süper Lig ekibi Göztepe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya kampındaki ilk antrenmanını teknik direktör Stoilov yönetiminde gerçekleştirdi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya kampındaki ilk antrenmanını yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve pas çalışmalarıyla başladı. Antrenmanın ilk bölümünde dar alanda oyun oynayan takımımız, günü savunma ve hücum varyasyonlarıyla tamamladı." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Tezcan Ekizler
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