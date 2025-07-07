Göztepe, Slovenya'da Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Slovenya'da yeni sezon hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Slovenya'da hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılar, sabah saatlerindeki antrenmanda ısınma ve kuvvet çalışmalarının ardından pas çalışması ve dar alanda oyun gerçekleştirdi.

Akşam antrenmanında ise ısınma ve pas çalışması yapan sarı-kırmızılılar, günü taktiksel oyunla tamamladı.