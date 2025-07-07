Göztepe, Slovenya'da Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Slovenya'da çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Sabah ve akşam yapılan antrenmanlarla futbolcular, kuvvet çalışması ve taktiksel oyun üzerinde yoğunlaşıyor.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Slovenya'da yeni sezon hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Slovenya'da hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılar, sabah saatlerindeki antrenmanda ısınma ve kuvvet çalışmalarının ardından pas çalışması ve dar alanda oyun gerçekleştirdi.
Akşam antrenmanında ise ısınma ve pas çalışması yapan sarı-kırmızılılar, günü taktiksel oyunla tamamladı.
Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Spor