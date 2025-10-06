Göztepe, savunmasıyla dikkatleri çekiyor! Mourinho'nun söyledikleri doğru çıktı

Göztepe, Trendyol Süper Lig'deki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Sezonun ilk 8 haftasında yenilgi yüzü görmeyen sarı-kırmızılı ekip, 4 galibiyet ve 4 beraberlikle 16 puan topladı ve ligde ikinci sıraya yerleşti.

GÖZTEPE SAVUNMASIYLA DİKKAT ÇEKTİ

İzmir temsilcisi, bu süreçte birçok alanda zirve mücadelesi verirken, özellikle savunma performansıyla öne çıktı. Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki Göztepe, şu ana kadar oynadıkları 8 maçın 6'sında kalesini gole kapatırken, sadece iki karşılaşmada toplam 2 gol yedi. Bu savunma performansıyla Göztepe, Süper Lig'in en az gol yiyen takımı konumunda yer alıyor.

ÜÇLÜ STOPER HATTI DUVAR OLDU

Savunma performansıyla dikkat çeken Göztepe'de üçlü defans hattı adeta geçit vermiyor. Bu bölgede şimdiye kadar beş farklı oyuncu görev aldı. Malcom Bokele, Heliton ve Allan Godoi defansın vazgeçilmez isimleri olurken, zaman zaman Furkan Bayır ile Taha Altıkardeş de bu rotasyona dahil oldu. İzmir ekibinin stoperleri, uzun boyları sayesinde hava toplarında rakiplerine üstünlük kurarken, disiplinli oyun anlayışlarıyla da merkezden gelişen atakları etkisiz hale getirerek savunmada güven veriyor.

MOURINHO'NUN DEDİKLERİ DOĞRU ÇIKTI

Göztepe ile Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci haftasında karşılaşmış ve mücadele 0-0'lık eşitlikle sona ermişti. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho, maçın ardından, "Duvara karşı oynadık. Duvar gibi savunma yaptılar." sözlerini sarf etmişti. Mourinho'nun bu sözleri, sekizinci hafta itibariyle doğru çıktı.