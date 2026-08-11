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Göztepe, Samsunspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Göztepe, Samsunspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
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Göztepe, Süper Lig ilk haftasında deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Stoilov yönetiminde başladı. Antrenmanda pas, top kapma ve taktik varyasyonlar üzerinde duruldu. Maç 17 Ağustos'ta saat 21.30'da.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 2026-2027 sezonunun ilk haftasında deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, yenilenme çalışmalarıyla başladı.

Sarı-kırmızılı futbolcular, 5'e 2 pas ve top kapma çalışmasının ardından savunma ve hücum varyasyonları üzerinde durdu.

Samsunspor ile Göztepe arasındaki karşılaşma, 17 Ağustos Pazartesi günü saat 21.30'da Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak.

Kaynak: AA
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