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Göztepe'nin orta sahası Lundqvist, İsveç'in Göteborg takımının radarında

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Göztepe'nin 27 yaşındaki orta sahası Ramon-Pascal Lundqvist'in İsveç'in Göteborg takımıyla transfer görüşmeleri yaptığı ve anlaşma durumunda resmiyet kazanacağı öğrenildi.

Göztepe'nin 27 yaşındaki orta sahası Ramon-Pascal Lundqvist ile İsveç'in Göteborg takımının yakından ilgilendiği öğrenildi. Tarafların anlaşması durumunda bu transferin resmiyete dökülmesi bekleniyor.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe, 2024-2025 sezonu öncesi hazırlıklarını sürdürürken, kadrosunu da şekillendirmeye devam ediyor. Güçlü bir takım oluşturmak için Djalma Silva, Isaac Solet, Nazım Sangare, Koray Günter, Ekrem Kılıçarslan, Novatus Dismas Miroshi ve Kuryu Matsuki gibi oyuncuları renklerine bağlayan İzmir ekibi, teknik heyetin takımda düşünmediği kiralık oyunculardan Billal Messaoudi, Celil Yüksel, Ensar Aksakal ve Ümit Akdağ'a teşekkür edip veda derken; Atınç Nukan, Fıratcan Üzüm, Tarkan Serbest, Yunus Emre Gedik, Turgay Gemicibaşı, Kenneth Obinna Mamah ve Mame Diouf'la da karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararına vardı.

Kadroda düşünülmeyen Ramon-Pascal Lundqvist ile de Göteborg'un yakından ilgilendiği öğrenildi. Sarı-kırmızılıların bu ayrılığa sıcak baktığı kaydedilirken, 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun da İsveç ekibine transfer olmayı istediği ifade edildi. Tarafların anlaşması ve detayların giderilmesi halinde Ramon-Pascal Lundqvist'in 2024-25 sezonunda Göteborg forması giymesi bekleniyor.

Göztepe formasıyla 17 maça çıkan Ramon-Pascal Lundqvist; 4 gol, 3 asistlik katkı sağladı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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