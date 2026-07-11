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Göztepeli Erkam, yine 3'üncü Lig'de

Göztepeli Erkam, yine 3'üncü Lig'de
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Süper Lig ekibi Göztepe'den geçen sezon Kırklarelispor'a kiralanan ve ardından boşta kalan Erkam Kömür, 3. Lig takımı Mazıdağı Fosfatspor ile sözleşme imzaladı.

SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe'de geçen sezon başında 3'üncü Lig takımı Kırklarelispor'a kiralanıp, ikinci devreyi boşta geçiren Erkam Kömür'ün yeni adresi yine bir 3'üncü Lig temsilcisi oldu. Mardin ekibi Mazıdağı Fosfatspor, 23 yaşındaki sağ bek ile resmi sözleşme imzaladı. Altınordu'da futbola başlayıp 2021'de Göztepe'de profesyonel olan Erkam, tecrübe kazanması için farklı kulüplere kiralık olarak gönderildi. İzmir ekibiyle yollarını ayıran genç krampon Göztepe A takımıyla sadece 1 kupa maçına çıkabildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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