Göztepe filesinde iç transfer sürüyor

SULTANLAR Ligi temsilcisi Göztepe, iç transferde 4'üncü imzayı Melis Erdoğan'a attırdı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Pasör pozisyonunda oynayan 2010 doğumlu oyuncumuz Melis Erdoğan ile 2026-27 sezonunda yola devam ediyoruz. Yeni sezonda da şanlı formamızla başarılar, Melis" denildi. Göztepe daha önce Hande Naz Sunar, Nursevil Gökbudak ve Ezgi Bektaş ile sözleşme yenilemişti. İzmir temsilcisinde 11 oyuncuyla yollar ayrılmış, dış transferde ise 4 isimle prensip anlaşmasına varıldığı iddia edilmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı