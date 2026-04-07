Haberler

Göztepe filesinde iç transfer sürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

SULTANLAR Ligi temsilcisi Göztepe, iç transferde 4'üncü imzayı Melis Erdoğan'a attırdı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Pasör pozisyonunda oynayan 2010 doğumlu oyuncumuz Melis Erdoğan ile 2026-27 sezonunda yola devam ediyoruz. Yeni sezonda da şanlı formamızla başarılar, Melis" denildi. Göztepe daha önce Hande Naz Sunar, Nursevil Gökbudak ve Ezgi Bektaş ile sözleşme yenilemişti. İzmir temsilcisinde 11 oyuncuyla yollar ayrılmış, dış transferde ise 4 isimle prensip anlaşmasına varıldığı iddia edilmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma: 3 terörist etkisiz hale getirildi

İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

“Vatan Emniyet’ten alınacaksın” demişti ama alınan kendisi oldu

“Vatan Emniyet’ten alınacaksın” demişti! Alınan kendisi oldu
Bahçeli: Trump ve Netanyahu ibretlik bir hata yaptı

Trump için söyledikleri parti grubuna damga vurdu

Okan Buruk biletini kesti! Galatasaray'da ayrılık

Kalemi kırıldı! Galatasaray'da ayrılık
Ünlülere yeni dalga operasyon! Simge Sağın, Mustafa Ceceli, İbrahim Çelikkol dahil 9 isim gözaltına alındı

Simge Sağın, Mustafa Ceceli, İbrahim Çelikkol dahil 9 ünlü gözaltında
“Vatan Emniyet’ten alınacaksın” demişti ama alınan kendisi oldu

“Vatan Emniyet’ten alınacaksın” demişti! Alınan kendisi oldu
Fatih Tekke Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor

Gözünü Fenerbahçe'nin yıldızına dikti

“Pilot kurtarma” operasyonunun gizlenen yüzü! Sahadaki bilgileri bambaşka şeyler söylüyor

“Pilot kurtarma” operasyonunun gizlenen yüzü! Gerçek bambaşka çıktı