Haberler

Göztepe, yarın Kocaelispor'a konuk olacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın Kocaelispor ile deplasmanda karşılaşacak. 6. sırada bulunan Göztepe, son maçında 3-3 berabere kaldı ve Kocaelispor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ali Yılmaz yönetecek.

Ligde geride kalan 29 maçta 12 galibiyet, 11 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 47 puanla haftaya 6. sırada girdi.

Son maçında sahasında Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalan İzmir temsilcisinde, sakatlığı süren İsmail Köybaşı ile Furkan Bayır dışında eksik futbolcu bulunmuyor.

Kocaelispor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamlayan Göztepe, Teknik Direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki idmanda ısınma, pas ve taktiksel çalışmaların ardından şut çalışması gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılı kafile, antrenmanın ardından Kocaeli'ye hareket etti.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

