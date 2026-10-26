Göztepe ilk kez 3'te 3 yaparak puanını 12'ye çıkardı, Fenerbahçe öncesi moral buldu

SÜPER Lig'deki İzmir'in köklü temsilcisi Göztepe kötü başladığı sezonda yaptığı müthiş çıkışla gözünü üst sıralara dikti.

Ligde ilk 6 maçında hiç galip gelemeyip 3 puanla düşme hattına gerileyen İzmir ekibi 3 haftalık milli ara sonrası müthiş çıkış yaptı. Deplasmanda Eyüpspor'u 4-0, Kocaelispor'u 2-1 yendikten sonra evinde Arca Çorum FK'yı da 2-0'la geçen sarı-kırmızılı ekip ilk kez 3'te 3 yaparak puanını 12'ye çıkardı. Göztepe geçen sezonun ardından ilk kez üst üste 3 galibiyet aldı. İzmir temsilcisi son olarak geçen yıl ilk yarının son iki ve ikinci yarının ilk haftasında Gaziantep FK, Samsunspor ve Çaykur Rizespor'u art arda yenmişti.

Ligde bu sezon daha önce evinde oynadığı 3 maçı da kazanamayıp 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Göztepe, taraftarlarına ilk kez galibiyet sevinci de yaşattı. Ligin ilk 6 maçının tamamında kalesinde gol gören İzmir ekibi kazandığı son 3 karşılaşmada ise rakiplerine yalnız 1 kez penaltıdan gol izni verdi. Kalesini kapatarak kazanmayı başaran Göztepe'de Gürsel Aksel Stadı'nı doldurup takımlarına büyük destek veren taraftarlar maç sonu galibiyeti futbolcularla gelenekselleşen şekilde ses ve ışık şovlarıyla kutladı. Futbolcular orta yuvarlakta dizilip taraftarla birlikte tezahürat yaparken, tribünlerin yılların klasiği olan İsyan Marşı'na da omuz omuza eşlik etti. Göztepe, cumartesi günü çıkacağı Fenerbahçe deplasmanı öncesi büyük moral buldu.

SAHADA, POTADA, FİLEDE ZAFER HAFTASI

Futbolda Süper Lig'de yer almasının yanı sıra son yıllarda salon sporları ve olimpik branşlarda büyük atılım yapan Göztepe takım sporlarında haftayı 3'te 3'le kapattı. A takımlar düzeyinde futbol takımının Süper Lig'deki 2-0'lık Çorum FK zaferinin yanı sıra kadın voleybol takımı Göztepe Yuppo, Sultanlar Ligi'nde Beşiktaş'ı deplasmanda 3-1 yendi. Sarı-kırmızılı ekip ilk 2 maçı kaybederek başladığı sezonda bu galibiyetle 2'de 2 yaptı. Türkiye Basketbol Ligi'nde bu sezon şampiyonlukla Süper Lig'e çıkmayı hedefleyen Göztepe Isonem, deplasmanda Konya Büyükşehir Belediyespor'u 90-88 yenerken 7 maçta 6 galibiyetle zirve yarışını sürdürdü. Göztepeli cimnastikci Mehmet Ayberk Koşak da hafta sonu Hollanda'da düzenlenen 2026 Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aleti finalinde dünya altıncısı oldu.

STANIMIR STOILOV: BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR GALİBİYETTİ

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Arca Çorum FK galibiyetinin ardından camia olarak çok değerli bir sonuç aldıklarını söylerken sonradan oyuna aldığı futbolcuların performansını da eleştirdi. Süper Lig'deki üçüncü yılında kötü başladığı sezonda takımıyla 3 maçta 9 puan toplayan Bulgar teknik adam, "Bizim adımıza gerçekten çok değerli bir sonuç oldu. Bunu yaşadığımız için şu anda çok mutluyuz. Ayaklarımızın yere basması lazım. Önümüze bakmalıyız ve aynı odaklanmayı sürdürerek çalışmalarımıza devam etmeliyiz. Kulüp hiçbir zaman bir kişiye, bir hocaya veya bir yöneticiye bağlı değildir. Kulüp her zaman taraftarlara aittir" dedi.

'OYUNCULARIM GEREKİRSE SAHADA ÖLMELİ'

Stoilov, "O yüzden taraftarların iyi günde, kötü günde her zaman takımın arkasında olması ve desteğini sürdürmesi çok önemli ve değerli. Biz bunu hep beraber başardık" diye konuştu. Oyuna sonradan dahil olan futbolcuların performansından memnun olmadığını dile getiren Stoilov, "Oyuna giren oyuncularımız kesinlikle çok daha hırslı ve çok daha aç bir şekilde girmeliler. Yoksa bunu yapmazlarsa bir sonraki maçta yedek kulübesinde kalırlar. Oyuna girmezler ve tekrar bu şekilde devam ederlerse daha sonra da taraftarların yanında tribündeki yerlerini alırlar. Benim oyuncularım Göztepe için kaç dakika oynarlarsa oynasınlar, gerekirse sahada ölmeliler. Ne gerekiyorsa onu yapmalılar" ifadelerini kullandı.

ALKIŞLAR ARDA'YA

Göztepe'de 11 yaşından beri altyapıda yetişerek bu sezon A takımda eldivenleri devralan Arda Özçimen, Süper Lig'deki performansıyla kalesinde güven vermeyi sürdürdü. Sezon başında birinci kaleci olarak transfer edilen Gürcü kaleci Luka Gugeshashvili'nin dördüncü haftada iç sahada 4-2 kaybedilen Gaziantep FK maçı sonrasında kadro dışı bırakılmasıyla kaleyi devralan 24 yaşındaki Arda müthiş performans sergiledi. İzmir ekibi, 4-2'lik maçta ikinci yarıda eldivenleri giyen Arda'nın ilk 11'de kaleyi koruduğu son 5 maçı kaybetmeyip 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Arda kazanılan son 3 maçta yalnız penaltıdan 1 gol yerken dün Çorum FK önünde özellikle ikinci yarının son bölümünde çok kritik kurtarışlara imza atarak taraftarlardan alkış aldı. Göztepe, Arda'nın mor kaleci formasıyla küçüklük fotoğrafını ise başarılı kalecinin dünkü galibiyet sevinci fotoğraflarıyla paylaştı.

JUAN SERİYE BAĞLADI

Göztepe'yi son 3 sezonda golleriyle sırtlayan Brezilyalı yıldız Juan bu yıl da golleri sıralamaya başladı. Sezon başında 15 milyon Euro bonservis karşılığı CSKA Moskova'ya transfer olmanın kapısından dönen 24 yaşındaki futbolcu bu nedenle hazırlık maçlarında oynatılmayıp ilk haftalarda yedek soyundu. Sonradan oyuna girdiği üçüncü haftadaki Galatasaray deplasmanında ilk golünü atan Juan, 6 maçtır 11'deki yerini geri aldı. Juan, son 7 maçta 6 gol atarak kalitesini tekrar kanıtladı. Brezilyalı santrfor 2024-2025'te takımdaki ilk yılında 7, geçen sezon 11 gol atmıştı. Çorum FK önünde gol perdesini açıp ardından Juan'a asist yapan Antunes de bu yıl ilk kez ağları sarstı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı