Göztepe, Fatih Karagümrük Maçı Hazırlıklarına Başladı

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Göztepe, antrenmanlarına başladı. Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde yapılan çalışmalarda ısınma ve oyun taktiği üzerinde duruldu. Takım, 22 Ağustos'ta deplasmanda rakibiyle karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Göztepe, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınmayla başlayıp 5'e 2 pas ve top kapma çalışmalarıyla devam etti.

Antrenmanın ilk bölümünde 10'a 10 oyun oynayan takım, ikinci bölümde ise orta-şut çalışması gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılılar, 22 Ağustos Cuma günü deplasmanda Fatih Karagümrük'ün konuğu olacak.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Spor
