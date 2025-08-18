Göztepe, Fatih Karagümrük Maçı Hazırlıklarına Başladı
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Göztepe, bu maçın hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınmayla başlayıp 5'e 2 pas ve top kapma çalışmalarıyla devam etti.
Antrenmanın ilk bölümünde 10'a 10 oyun oynayan takım, ikinci bölümde ise orta-şut çalışması gerçekleştirdi.
Sarı-kırmızılılar, 22 Ağustos Cuma günü deplasmanda Fatih Karagümrük'ün konuğu olacak.
Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Spor