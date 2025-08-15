Göztepe'den Romulo Cardoso'ya Veda Mesajı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Alman ekibi Leipzig'e transfer olan Brezilyalı forvet oyuncusu Romulo Cardoso için teşekkür mesajı yayımladı.

Kulüpten paylaşılan açıklamada, "Teşekkürler Romulo Cardoso. Geldiğin ilk günden bu yana sahada terinle, tribünde taraftarın yüreğiyle bir oldun. Attığın goller, gösterdiğin mücadele ve en önemlisi Göztepe formasına duyduğun sadakat için minnettarız. Her veda zordur ama iz bırakanlar asla unutulmaz. Bu büyük ailenin bir parçası olarak hep hatırlanacaksın. Yolun açık olsun, Romulo." ifadelerine yer verildi.