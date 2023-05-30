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Göztepe'de, gol sayısında hiçbir oyuncu çift haneye çıkamadı

Göztepe'de, gol sayısında hiçbir oyuncu çift haneye çıkamadı

Spor Haberleri

Göztepe, Spor Toto 1. Lig'de bu sezon 45 gol atarken hiçbir oyuncu gol sayısında çift haneye çıkamadı. Sarı-kırmızılılarda en golcü isim 9 golle Yasin Öztekin oldu.

Göztepe, Spor Toto 1. Lig'de bu sezon 45 gol atarken hiçbir oyuncu gol sayısında çift haneye çıkamadı. Sarı-kırmızılılarda en golcü isim 9 golle Yasin Öztekin oldu.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, bu sezon ligin normal sezonunu yedinci sırada tamamladı ve play-off oynama hakkı kazandı. İzmir temsilcisi, play-off'ta ligi dördüncü sırada bitiren Bodrumspor'la eşleşti. Sarı-kırmızılılar, deplasmanda oynanan müsabakayı 3-1 kaybedince Süper Lig hayallerini gelecek sezona bıraktı. Göztepe'de sezona damga vuran olaylardan biri de hiçbir oyuncusunun gol sayısında çift haneye çıkamaması oldu. Bu sezon ligde 45 gol atarak ligin en fazla gol atan 10. takımı olan sarı-kırmızılılarda en golcü isim 9 golle Yasin Öztekin olurken, tecrübeli oyuncuyu 5 golle en yakından takip eden isimler ise İsmail Köybaşı ve Kenneth Mamah oldu.

Öte yandan Göztepe'nin golcüsü Marko Kvasina, bu sezon ligde sadece iki gol kaydetti. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Yasin Öztekin İzmir Spor Spor Haberler

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