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Göztepe'de Beykan'dan yeni sayfa

Göztepe'de Beykan'dan yeni sayfa

Spor Toto 1'inci Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdürüp transfer çalışmalarına da devam eden Göztepe'de orta saha oyuncusu Beykan Şimşek yeni bir sayfa açtı.

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Spor Toto 1'inci Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdürüp transfer çalışmalarına da devam eden Göztepe'de orta saha oyuncusu Beykan Şimşek yeni bir sayfa açtı. Göztepe'ye 2020-2021 sezonunun devre arasında Ankaraspor'dan gelen 27 yaşındaki futbolcu, bir türlü sarı-kırmızılılarda beklediği performansa ulaşamadı. Göztepe'de ilk senesinde sadece 6 maça çıkan deneyimli futbolcu, geçen sezon da aynı sayıda müsabakaya çıktı.

Bir türlü teknik ekibin planlarında yer alamayan Beykan 2021-2022'nin devre arasında Spor Toto 1'inci Lig temsilcisi Bandırmaspor'a kiralandı. Bordo-beyazlı ekipte toparlanan Beykan Şimşek, 14 karşılaşmada oynadı. Bandırmaspor'la Play-Off finalinde de boy gösteren oyuncu, sezon bitiminde Göztepe'ye döndü. Takımla çalışmalara başlayan oyuncunun bu sezon İzmir ekibinde kalacağı ifade edildi.


Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Spor

Beykan Şimşek Ankaraspor Spor Haberler

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