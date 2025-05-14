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Göztepe Basketbol, Üst Lige Çıkmayı Garantiledi

Göztepe Basketbol, Üst Lige Çıkmayı Garantiledi
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Türkiye Basketbol İkinci Ligi Final Grubu'nda Göztepe, Ada Yem Uşak Basketbol'u 70-59 yenerek Türkiye Basketbol Ligi'ne yükselmeyi başardı. Mücadele, Bornova Belediyesi Atatürk Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi.

Türkiye Basketbol İkinci Ligi Final Grubu'nda mücadele eden Göztepe Erkek Basketbol Takımı, Ada Yem Uşak Basketbol'u 70-59 yenerek üst lige çıkmayı garantiledi.

Bornova Belediyesi Atatürk Spor Komleksi'nde oynanan mücadelenin ilk periyodunu 20-13 önde kapatan Göztepe devreye 35-24 üstünlükle girdi.

Üçüncü periyotta da rakibine karşı 52-42 üstünlük kuran sarı-kırmızılılar, maçı 70-59 yenerek Türkiye Basketbol Ligi'ne yükselmeyi garantiledi.

Göztepe, final grubundaki 10'uncu ve son maçını cumartesi günü Ege Üniversitesi Daçka'yla ile oynayacak.

Sarı-kırmızılılar son maçını da kazanması halinde final grubunu ilk sırada tamamlayacak.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
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