Göztepe Basketbol, Üst Lige Çıkmayı Garantiledi
Türkiye Basketbol İkinci Ligi Final Grubu'nda Göztepe, Ada Yem Uşak Basketbol'u 70-59 yenerek Türkiye Basketbol Ligi'ne yükselmeyi başardı. Mücadele, Bornova Belediyesi Atatürk Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi.
Türkiye Basketbol İkinci Ligi Final Grubu'nda mücadele eden Göztepe Erkek Basketbol Takımı, Ada Yem Uşak Basketbol'u 70-59 yenerek üst lige çıkmayı garantiledi.
Bornova Belediyesi Atatürk Spor Komleksi'nde oynanan mücadelenin ilk periyodunu 20-13 önde kapatan Göztepe devreye 35-24 üstünlükle girdi.
Üçüncü periyotta da rakibine karşı 52-42 üstünlük kuran sarı-kırmızılılar, maçı 70-59 yenerek Türkiye Basketbol Ligi'ne yükselmeyi garantiledi.
Göztepe, final grubundaki 10'uncu ve son maçını cumartesi günü Ege Üniversitesi Daçka'yla ile oynayacak.
Sarı-kırmızılılar son maçını da kazanması halinde final grubunu ilk sırada tamamlayacak.
Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor