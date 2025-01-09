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Göztepe Basketbol, Ahmet Safa Yılmaz'ı Transfer Etti

Göztepe Basketbol, Ahmet Safa Yılmaz'ı Transfer Etti
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Göztepe Basketbol, kadrosunu güçlendirmek amacıyla 2001 doğumlu pivot oyuncu Ahmet Safa Yılmaz'ı transfer etti. Yılmaz, Manisa Basket forması giymektedir ve daha önce Fenerbahçe Koleji ile Bahçeşehir Koleji'nde de oynamıştır.

Göztepe Basketbol, kadrosunu güçlendirme çalışmaları kapsamında 2001 doğumlu pivot oyuncu Ahmet Safa Yılmaz'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Türkiye Basketbol 2. Ligi A Grubu'na bir üst lig hedefiyle başlayan Göztepe, kadrosunu güçlendirme çalışmaları kapsamında takviyelere başladı. İzmir ekibi, son olarak Manisa Basket forması giyen 24 yaşındaki pivot oyuncu Ahmet Safa Yılmaz'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Konuyla ilgili sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Basket takımında forma giyen 2001 doğumlu Ahmet Safa Yılmaz'ı kadromuza kattık.

Ligimizde ve FIBA Europe Cup'ta şampiyonluk yaşamış Ahmet Safa, Fenerbahçe Koleji, Bahçeşehir Koleji ve Manisa Basket takımlarında da forma giydi.

Yeni oyuncumuz Ahmet Safa Yılmaz'a hoş geldin diyor, şanlı formamız altında başarılarla dolu bir sezon geçirmesini diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Göztepe Basketbol, geçtiğimiz günlerde de başantrenör Şahin Ateşdağlı ile yollarını ayırmıştı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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