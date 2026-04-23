Göztepe, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Hesap.com Antalyaspor'u ağırlayacak olan Göztepe, maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenman ısınma çalışmasıyla başladı.
Antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan sarı-kırmızılılar, ikinci bölümde ise taktiksel oyun gerçekleştirdi.
Kaynak: AA / Haydar Toprakçı