Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, 2008 doğumlu Yusuf Ali Şirin ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Göztepe, 2008 doğumlu Yusuf Ali Şirin ile profesyonel sözleşme imzaladıklarını resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "U-10'dan itibaren bütün akademi takımlarımızda forma giyen 2008 doğumlu oyuncumuz Yusuf Ali Şirin ile profesyonel sözleşme imzaladık. Genç oyuncumuza şanlı formamızla nice başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - İZMİR