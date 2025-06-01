Göztepe 100. Yılını Kutluyor

Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil : 100'üncü yılımızı gururla kutluyoruz

'Yönetim Avrupa hedefi koydu'

'U19 takımı oluşturulacak

İzmir'in köklü kulüplerinden Göztepe, 100'üncü kuruluş yıl dönümünün coşkusunu yaşamaya başlarken, Onursal Başkan Mehmet Sepil Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

SÜPER LİG

19.00 Samsunspor - Kayserispor

19.00 Bodrum FK - Beşiktaş

2'NCİ LİG PLAY-OFF FİNAL

20.00 Van Spor FK - Batman Petrolspor (Kayseri'de oynanacak karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da takip edecek.)

BASKETBOL

- Basketbol Süper Ligi Çeyrek Final

18.00 Mersin Spor (0) - (1) Anadolu Efes

20.30 Galatasaray (0) - (1) Beşiktaş Fibabanka

FORMULA

- 2025 sezonu dokuzuncu ayağı İspanya Grand Prix'sinde koşulacak (Barselona)