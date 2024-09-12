Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım : Şampiyonluğu ülke olarak hak ettik

Mikail KARAMAN - Samet ÖKSÜZ / ANKARA, - TÜRKİYE Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Golbol milli takımının şampiyonluğunu Türk milletine armağan ettiklerini söyledi. Yıldırım, "Akreditasyonum olmamasına rağmen sahaya atlayıp bayrak açmak istedim. Paris'te güvenliklerle tatlı bir kovalamaca yaşadım. Bu şampiyonluğu ülke olarak gerçekten hak ettik" dedi.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Golbol takımının şampiyonluk yolundaki süreci Demirören Haber Ajansı'na değerlendirdi.

Türkiye'nin rekor bir sporcu katılımıyla Paris'e gittiğini hatırlatan Yıldırım, "6'sı altın madalya olmak üzere 28 madalya kazandık. Üç yıllık uzun süreli bir emek vardı; bunun karşılığında da para sporcularımız inanılmaz bir başarı elde etti. Ülkemize hayırlı olsun. Çok büyük bir başarı elde ettik. 2028 Los Angeles'da bu başarıları daha üst seviyelere taşımak için çalışacağız" diye konuştu.

'12 AY KAMP YAPARAK BU BAŞARIYI ELDE ETTİK'

Para sporcuların yılın 12 ayı disiplinli bir şekilde çalıştığını belirten Yıldırım, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın, federasyonlarımıza verilen imkanları yerinde, zamanında kullanırsak bu başarıların gelmemesi imkansız. Görme Engelliler Federasyonu olarak yılın 12 ayı kamp yapıyoruz. Engelli sporcuları evlerine gönderdiğimiz zaman spor yapma şansları yok. Sürekli kampta bulunmaları gerekiyor. Teknik ekiplerle, özel fizyoterapistlerle, diyetisyenlerle, spor psikologları çalışıyorlar. Paralimpik'te hedef tutturuldu. Çünkü böyle bir hedef vardı. Sayın bakanımız açıklamıştı bu hedefi. Bu hedefi tutturduğumuz için çok mutluyum. Neticede 12 ay disiplinli bir kamp programından geçerek bu başarılar geliyor" ifadelerini kullandı.

'TESİSLEŞME ANLAMINDA BÜYÜK YOL KATETTİK'

Türkiye'nin son 10 yılda tesisleşme anlamında büyük bir yol katettiğini aktaran Yıldırım, "Geçmişte şampiyonalara 3-4 antrenörle giderken şimdi onlarca antrenörümüz, fizyoterapistlerimiz, psikologlarımız var. Her ilçede neredeyse işte atletizm pisti, futbol sahası, spor salonları var. İlçelerde spor salonları ve tesis olarak gerçekten çok iyi bir durumdayız. Devletimizin bize sunduğu imkanlar yeterli. Bundan sonra sahada olan biz federasyon başkanları ekiplerimizle ve sporcularımızla başarıya odaklanacağız" şeklinde konuştu.

'GÜVENLİKLERLE TATLI BİR KOVALAMACA YAŞADIM'

Golbol milli takımının şampiyonluğunu Türk milletine armağan ettiklerini söyleyen Ayhan Yıldırım, "Biz federasyon başkanlarına 'sahada değilsiniz' diyorsunuz ama orada içimiz, kalbimiz kıpır kıpır. Ben maçlardan sonra genelde tribünden atlıyorum. Akreditasyonumuz salona girmeye yetmiyor. Sahaya atlamaya çalışıyorum. Artık güvenlikler beni kolluyorlardı, 'Ne zaman atlayacak' diye birbirlerine soruyorlardı. Paris güvenlikleriyle tatlı bir kovalamaca yaşadım. Ben sahadaki sporcularıma sarılmak, bayrağımızı açmak için çabaladım. İşin heyecan boyutunu bir kenara bırakırsak şampiyonluk çok güzel bir duygu. Bu şampiyonluğu ülke olarak gerçekten hak ettik" değerlendirmesinde bulundu.