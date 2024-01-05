Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, 2023'e damga vuran fotoğrafları oyladı

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğraf karelerini oyladı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Yıldırım, 5 kategorideki fotoğraflar arasından oylama yaptı.

Yıldırım, "Spor"da Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları", "Haber"de Andres Gutierrez'in "Yangını izlerken", "Çevre-Yaşam" kategorisinde Erçin Ertürk'ün "Sevginin gücü", "Gazze-Kanıt" kategorisinde Belal Khaled'in "Haykırış", "Deprem-Umut" kategorisinde ise Aydın Arik'in "Ha gayret" fotoğraflarını seçti.

Fotoğrafları seçerken zorlandığını belirten Yıldırım, emeği geçenleri kutladı.

Türkiye Golbol Kadın Milli Takımı'nda yer alan Sevda ve Sevtap Altunoluk kardeşler de "Spor"da Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları", "Haber"de Andres Gutierrez'in "Yangını izlerken", "Çevre-Yaşam" kategorisinde Erçin Ertürk'ün "Sevginin gücü", "Gazze-Kanıt" kategorisinde Belal Khaled'in "Haykırış", "Deprem-Umut" kategorisinde ise Aydın Arik'in "Ha gayret" fotoğraflarını tercih etti.

Öte yandan Yıldırım ile Sevda ve Sevtap Altunoluk kardeşler, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu ve Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nu da ziyaret etti.