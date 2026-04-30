Görme Engelliler Milli Takımı Almanya'yı 1-0 yendi

Kayseri'de düzenlenen Bellona International Blind Football Erciyes Cup'ta Görme Engelliler A Milli Futbol Takımı, Almanya'yı 1-0 yenerek turnuvaya iyi bir başlangıç yaptı.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; Argıncık Amatör Spor Tesisleri'nde düzenlenen 'Bellona International Blind Football Erciyes Cup' kapsamında Görme Engelliler A Milli Futbol Takımı ile Almanya arasında oynanan mücadeleyi tribünden yakından takip etti. Ay yıldızlı temsilcimiz, ortaya koyduğu azim, mücadele ve üstün performansla Almanya'yı 1-0 mağlup ederek büyük bir gurur yaşattı. Milli takımın sahadaki inancı, disiplini ve kazanma arzusu tribünlerden büyük alkış aldı. Nefes kesen karşılaşmada üstün bir oyun sergileyen Görme Engelliler A Milli Futbol Takımı, attığı kritik golle sahadan galibiyetle ayrılarak turnuvaya damga vurdu. Büyük heyecana sahne olan mücadelede alınan bu anlamlı zafer, sporseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Ali İhsan Kabakcı; milli takımın ortaya koyduğu mücadele ruhunun takdire şayan olduğunu belirterek sporcuları ve teknik ekibi tebrik etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

