Görenler tanıyamıyor! Kerim Rahmi Koç'un 2021'de verdiği röportaja bakın

Kerim Rahmi Koç'un 2021'de "Beşiktaş maçlarına gitmeyi seviyorum" sözleri, Fenerbahçe maçındaki sevinci sonrası yeniden gündeme geldi.

Fenerbahçe'nin eski Başkanı Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç'un 2021 yılında yaptığı bir açıklama sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi.

"DEDEMLE GOLF OYNAMAYI VE BEŞİKTAŞ MAÇLARINA GİTMEYİ SEVİYORUM"

Kerim Rahmi Koç'un geçmişte verdiği bir röportajda, "Dedemle golf oynamayı ve Beşiktaş maçlarına gitmeyi seviyorum" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

Genç isim, son olarak Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçında 90+5'te attığı golün ardından yaşadığı coşkulu sevinçle gündeme gelmişti. Sosyal medyada bazı kullanıcılar eski sözleri hatırlatırken, konu kısa sürede tartışma yarattı.

500

