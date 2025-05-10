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Görele Belediyespor, Ortahisar Belediyespor'u Deplasmanda Geçti

Görele Belediyespor, Ortahisar Belediyespor'u Deplasmanda Geçti
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Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 5-6 etabı ilk maçında Görele Belediyespor, deplasmanda Ortahisar Belediyespor'u 30-28 yenerek seriyi 1-0 öne geçti. İlk yarıyı geride kapatan konuk ekip, ikinci yarıda üstünlüğü ele alarak galip geldi. İkinci karşılaşma 12 Mayıs'ta oynanacak.

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 5-6 etabı ilk maçında Görele Belediyespor, deplasmanda Ortahisar Belediyespor'u 30-28 yendi.

Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Ortahisar Belediyespor 12-11 önde bitirdi. İkinci yarı oyun üstünlüğünü eline alan konuk ekip, sahadan galip ayrılarak seriyi 1-0'a getirdi.

Serinin ikinci karşılaşması aynı salonda 12 Mayıs Pazartesi günü oynanacak.

Kaynak: AA / Göktuğ Ergün - Spor
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