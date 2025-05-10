Görele Belediyespor, Ortahisar Belediyespor'u Deplasmanda Geçti
Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 5-6 etabı ilk maçında Görele Belediyespor, deplasmanda Ortahisar Belediyespor'u 30-28 yenerek seriyi 1-0 öne geçti. İlk yarıyı geride kapatan konuk ekip, ikinci yarıda üstünlüğü ele alarak galip geldi. İkinci karşılaşma 12 Mayıs'ta oynanacak.
Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 5-6 etabı ilk maçında Görele Belediyespor, deplasmanda Ortahisar Belediyespor'u 30-28 yendi.
Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Ortahisar Belediyespor 12-11 önde bitirdi. İkinci yarı oyun üstünlüğünü eline alan konuk ekip, sahadan galip ayrılarak seriyi 1-0'a getirdi.
Serinin ikinci karşılaşması aynı salonda 12 Mayıs Pazartesi günü oynanacak.
Kaynak: AA / Göktuğ Ergün - Spor