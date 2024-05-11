Görele Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti
Hentbol Kadınlar Süper Lig Sıralama Etabı ikinci maçında Görele Belediyespor, sahasında İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 37-31 yendi. Görele Belediyespor, iki maçını da kazanarak üst tura yükseldi.
Hentbol Kadınlar Süper Lig Sıralama Etabı ikinci maçında Görele Belediyespor, sahasında İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 37-31 yendi.
Görele 13 Şubat Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 17-13 ev sahibi takımın üstünlüğüyle tamamlandı.
Görele Belediyespor, iki maçını da kazanarak üst tura yükseldi.