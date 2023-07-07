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Gomis, Arda Güler'in Real Madrid'e transferini kutladı

Gomis, Arda Güler'in Real Madrid'e transferini kutladı

Spor Haberleri

Galatasaray'ın eski futbolcusu Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler ile gurur duyduğunu söyledi. Gomis, Arda'nın yetenekli bir futbolcu olduğunu ve Türkiye'deki genç futbolcular için bir örnek olduğunu belirtti.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe'den İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler ile gurur duyduğunu söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Real Madrid Galatasaray Fenerbahçe Arda Güler Spor Haberler

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