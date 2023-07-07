Gomis, Arda Güler'in Real Madrid'e transferini kutladı
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Galatasaray'ın eski futbolcusu Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler ile gurur duyduğunu söyledi. Gomis, Arda'nın yetenekli bir futbolcu olduğunu ve Türkiye'deki genç futbolcular için bir örnek olduğunu belirtti.
Galatasaray'ın eski futbolcusu Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe'den İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler ile gurur duyduğunu söyledi. Sizce Arda Güler'in Fenerbahçe'den ayrılık kararı doğru mu?
Sizce Arda Güler'in Fenerbahçe'den ayrılık kararı doğru mu?— Haberler.com (@Haberler) July 5, 2023
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor