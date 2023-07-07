Gomis, Arda Güler'in Real Madrid'e transferini kutladı

Galatasaray'ın eski futbolcusu Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler ile gurur duyduğunu söyledi. Gomis, Arda'nın yetenekli bir futbolcu olduğunu ve Türkiye'deki genç futbolcular için bir örnek olduğunu belirtti.