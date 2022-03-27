Gole giden yolları o açıyor! Hakan Çalhanoğlu çılgın istatistiğiyle Avrupa'ya damga vurdu

Avrupa'nın 5 büyük liginde merkez orta saha oyuncuları baz alınarak yapılan değerlendirmede milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, "En çok gol şansı yaratma" istatistiğinde 6. sırada yer aldı.

HAKAN ÇALHANOĞLU 12 GOL ŞANSI YARATTI

Sporx'in haberine göre, Listenin 1 numarasında 17 gol şansı yaratma ile Manchester Cityli Bernardo Silva yer alırken, 2. sırada 16 şans yaratma ile Lens forması giyen Seko Fofana yer aldı. Listenin devamında 14 gol şansı yaratma ile Manchester Cityli Kevin De Bruyne, yine aynı sayı ile Romalı Henrikh Mkhitaryan, 12 gol şansı yaratma ile de Inter'den takım arkadaşları Nicolo Barella ve milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu yer aldı. Yaz transfer döneminde katıldığı Inter formasıyla bu sezon 36 resmi maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, 6 gol 8 asistlik performans sergiledi.