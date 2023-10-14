Gökhan İnler, Umuda Uzanan Eller Derneği'nin şube açılışına katıldı

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Gökhan İnler, malzeme sorumlusu Erdal Erdem'in desteklediği Umuda Uzanan Eller Derneği'nin Sultanbeyli'deki şube açılışına katıldı. İnler, çocuklarla bir araya gelerek fotoğraf çektirdi ve imza dağıttı.

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Gökhan İnler, siyah-beyazlı takımın malzeme sorumlusu Erdal Erdem'in desteklediği Umuda Uzanan Eller Derneği'nin şube açılışına katıldı.

Beşiktaş'ın 39 yaşındaki futbolcusu Gökhan İnler, dernek açılışına katıldı. İnler, Beşiktaş Futbol A Takımı Malzeme Sorumlusu Erdal Erdem'in desteklediği Umuda Uzanan Eller Derneği'nin, Sultanbeyli'deki şube açılışında yer aldı. Burada çocuklarla da bir araya gelen tecrübeli futbolcu, fotoğraf çektirip imza dağıttı. - İSTANBUL