GKV'li Kont kardeşlerden Türkiye yüzme başarısı

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu öğrencileri Yağmur Kont ve Yaren Kont kardeşler Trabzon'da düzenlenen Yıldız Kızlar Türkiye Finallerinde çeşitli Türkiye dereceleri elde ederek başarı zincirine yeni halkalar eklediler.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Okul Sporları tarafından Trabzon ilinde düzenlenen Yüzme Yıldız Kızlar Türkiye Finalleri sonucunda Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu öğrencileri önemli derecelere imza attı. GKV Özel Ortaokulu öğrencilerinden Yağmur Kont 400 m serbest stilde Türkiye 5'incisi, 100 m serbest stilde Türkiye 9'uncusu GKV Özel Ortaokulu öğrencilerinden Yaren Kont ise 200m sırtüstü stilde Türkiye 7'incisi, 200 m serbest stilde Türkiye 9'uncusu olarak müsabakaları tamamladı. GKV'nin altın kulaç öğrencilerini kutlayan GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel ve GKV Özel Ortaokulu Müdürü Seçil Güldemet, "Başarıda emeği geçen öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi kutlar, öğrencilerimizin bundan sonraki spor ve eğitim-öğretim hayatında başarılarının devamını dileriz" dedi. - GAZİANTEP

