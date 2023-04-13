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Giresunspor Sivasspor maçında Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak

Giresunspor Sivasspor maçında Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Giresunspor-DG Sivasspor maçında hakem Yaşar Kemal Uğurlu görev yapacak.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Giresunspor-DG Sivasspor maçında hakem Yaşar Kemal Uğurlu görev yapacak.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 16 Nisan Pazar günü Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak olan Giresunspor - Sivasspor maçının hakemleri açıklandı. TFF'nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, karşılaşmada Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Selahattin Altay yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Ömer Faruk Turtay olacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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