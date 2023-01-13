Giresunspor, Oğulcan Çağlayan ile yolları ayırdı! Yeni takımını duyanlar kulaklarına inanamıyor

Giresunspor, Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Oğulcan Çağlayan ile yollarını ayırdı. 26 yaşındaki futbolcunun yeni adresinin Pendikspor olacağı belirtilirken, futbolseverler oyuncunun kariyerinin sürekli geriye gittiğini belirtip şaşkınlıklarını dile getirdi.

Süper Lig ekibi Giresunspor, Galatasaray'dan kiraladığı Oğulcan Çağlayan ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdı.

"FUTBOL HAYATINDA BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Giresunspor'dan yapılan açıklamada, "Sezon başında Galatasaray Spor Kulübü'nden kiralık olarak kadromuza kattığımız Oğulcan Çağlayan ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Oğulcan Çağlayan'a kulübümüze vermiş olduğu hizmetleri için teşekkür ediyor, bundan sonraki futbol hayatında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

YENİ ROTASI PENDİKSPOR

Giresunspor'a veda eden Oğulcan Çağlayan'ın yeni adresinin 1. Lig ekibi Pendikspor olması bekleniyor. 26 yaşındaki futbolcu kariyerinde Çaykur Rizespor, Eyüp, Giresunspor, Galatasaray, Kayserispor, Gaziantep FK ve Kayseri Erciyesspor formaları giydi.