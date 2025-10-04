Haberler

Giresunspor, Mihalıççık Belediyespor'u 33-30 Yenerek 8. Haftayı Kayıpsız Geçti

Adventure Hentbol Erkekler Süper Lig'in 8. haftasında Giresunspor, sahasında Mihalıççık Belediyespor'u 33-30 mağlup etti. İlk yarıda 16-15 önde tamamlayan Giresunspor, ikinci yarıda da üstünlüğünü koruyarak maçı kazanmayı başardı.

Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını, ev sahibi takım 16-15 önde tamamladı.

Maçın ikinci yarısında üstünlüğünü koruyan Giresunspor, maçtan 33-30 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Spor
