Giresunspor, Mihalıççık Belediyespor'u 33-30 Yenerek 8. Haftayı Kayıpsız Geçti
Adventure Hentbol Erkekler Süper Lig'in 8. haftasında Giresunspor, sahasında Mihalıççık Belediyespor'u 33-30 mağlup etti. İlk yarıda 16-15 önde tamamlayan Giresunspor, ikinci yarıda da üstünlüğünü koruyarak maçı kazanmayı başardı.
Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını, ev sahibi takım 16-15 önde tamamladı.
Maçın ikinci yarısında üstünlüğünü koruyan Giresunspor, maçtan 33-30 galip ayrıldı.
Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Spor