Giresunspor, Görkem Sağlam ile anlaştı
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Bitexen Giresunspor,, Hollanda'nın Willem takımında forma giyen gurbetçi orta saha oyuncusu Görkem Sağlam ile anlaşma sağladı.
Bitexen Giresunspor,, Hollanda'nın Willem takımında forma giyen gurbetçi orta saha oyuncusu Görkem Sağlam ile anlaşma sağladı.
Yeşil beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, " Giresunspor'umuz 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Görkem Sağlam ile anlaşma sağlamıştır. Görkem Sağlam'a Giresunspor'umuza 'hoş geldin' diyor, Çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz" denildi.Hollanda'da Willem takımında forma giyen Görkem Sağlam, orta saha ve 10 numara pozisyonunda görev alıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan Kabahasanoğlu - Spor