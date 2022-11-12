Giresunspor forması giyen eski Galatasaraylı, bir kelimesiyle Fenerbahçe taraftarını çıldırttı

Giresunspor'da Oğulcan Çağlayan, Fenerbahçe galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu. Deneyimli futbolcunun, "Sanırım Fenerbahçe'nin bu sezon ligde iç sahada yenilgisi yoktu. Bu mağlubiyeti bizim yaşatmamız ayrı bir haz." ifadelerini kullandı. Çağlayan'ın "Ayrı bir haz" ifadesi sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti.

Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Giresunspor'da Oğulcan Çağlayan, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Bir dönem Galatasaray forması da giyen futbolunun bir ifadesi Fenerbahçe taraftarının tepkisini çekti.

"AYRI BİR HAZ"



Oğulcan Çağlayan yaptığı açıklamada, "Sanırım Fenerbahçe'nin bu sezon ligde iç sahada yenilgisi yoktu. Bu mağlubiyeti bizim yaşatmamız ayrı bir haz. Kapalı gişe bir ortamda, alınan 3 puan." ifadelerini kullandı. Deneyimli futbolcunun "Ayrı bir haz." demesi sarı-lacivertli taraftarları sinirlendirdi.

"KALECİMİZE İŞ DÜŞMEDİ"

Çağlayan ayrıca yaptığı açıklamada, "Çok ezilen olmadık, bu çok güzel. Gayet rahat, sakin şekilde oynadık. Kalecimize iş düşmedi." dedi.