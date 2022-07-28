Giresunspor, Borja Sainz'ı kadrosuna kattı Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, İspanyol kanat oyuncusu Borja Sainz ile anlaşma sağladığını açıkladı. Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, İspanyol kanat oyuncusu Borja Sainz ile anlaşma sağladığını açıkladı. Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Giresunspor'da transfer harekatı da sürüyor. Yeşil-beyazlı ekip, geçen sene Real Zaragoza'da kiralık olarak oynayan Deportivo Alavesli 21 yaşındaki kanat oyuncusu Borja Sainz'ı kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Borja Sainz'e Giresunspor'umuza hoş geldin diyor, Çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. Deportivo Aleves kulübü de resmi internet sitesinden Sainz'ın Giresunspor'a transfer olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Şimdi Türkiye Süper Ligi'nde yeni bir maceraya atılan Borja Sainz, Giresunspor'un ataklarını güçlendirecek. İyi şanslar Borgia." Spor Demirören Haber Ajansı / Hakan Kabahasanoğlu Spor Haberler

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