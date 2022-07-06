Giresunspor, Alper Uludağ'ı kadrosuna kattı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Giresunspor, Alper Uludağ'ı kadrosuna kattı

AA - Gültekin Yetgin - Spor
 - Güncelleme:
Giresunspor, Alper Uludağ'ı kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, defans oyuncusu Alper Uludağ ile anlaşma sağladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, defans oyuncusu Alper Uludağ ile anlaşma sağladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki oyuncunun takımın Erzurum'da gerçekleştirdiği sezon öncesi hazırlık kampının kadrosuna dahil edildiği belirtilerek, "Alper Uludağ'a Giresunspor'umuza 'hoş geldin' diyor, çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

AA / Gültekin Yetgin - Spor

Giresunspor Erzurum Uludağ Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title