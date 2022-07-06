Giresunspor, Alper Uludağ'ı kadrosuna kattı Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, defans oyuncusu Alper Uludağ ile anlaşma sağladı. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, defans oyuncusu Alper Uludağ ile anlaşma sağladı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki oyuncunun takımın Erzurum'da gerçekleştirdiği sezon öncesi hazırlık kampının kadrosuna dahil edildiği belirtilerek, "Alper Uludağ'a Giresunspor'umuza 'hoş geldin' diyor, çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı. AA / Gültekin Yetgin - Spor Giresunspor Erzurum Uludağ Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Giresunspor, Alper Uludağ'ı kadrosuna kattı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.