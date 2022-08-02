Giresun haberleri... Giresunspor, Robert Mejia'yı renklerine bağladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Giresun haberleri... Giresunspor, Robert Mejia'yı renklerine bağladı

Giresun haberleri... Giresunspor, Robert Mejia'yı renklerine bağladı

Giresun spor haberi... Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, Kolombiyalı orta saha oyuncusu Robert Mejia'yı transfer etti.

 - Güncelleme:

Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, Kolombiyalı orta saha oyuncusu Robert Mejia'yı transfer etti.

Yeşil-beyazlı kulüpten Kolombiya'nın Once Caldas'tan transfer ettikleri Mejia ile ilgili yapılan açıklamada, " Giresunspor'umuz 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Robert Mejía ile anlaşma sağlamıştır. Robert Mejía'ya Giresunspor'umuza hoş geldin diyor, Çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Hakan Kabahasanoğlu - Spor

Giresunspor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title