Giresun haberleri... Giresunspor, Robert Mejia'yı renklerine bağladı Giresun spor haberi... Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, Kolombiyalı orta saha oyuncusu Robert Mejia'yı transfer etti. Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, Kolombiyalı orta saha oyuncusu Robert Mejia'yı transfer etti. Yeşil-beyazlı kulüpten Kolombiya'nın Once Caldas'tan transfer ettikleri Mejia ile ilgili yapılan açıklamada, " Giresunspor'umuz 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Robert Mejía ile anlaşma sağlamıştır. Robert Mejía'ya Giresunspor'umuza hoş geldin diyor, Çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz" denildi. Spor Demirören Haber Ajansı / Hakan Kabahasanoğlu Giresunspor Spor Haberler

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