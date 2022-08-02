Giresun haberleri... Giresunspor, Robert Mejia'yı renklerine bağladı
Giresun spor haberi... Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, Kolombiyalı orta saha oyuncusu Robert Mejia'yı transfer etti.
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Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, Kolombiyalı orta saha oyuncusu Robert Mejia'yı transfer etti.
Yeşil-beyazlı kulüpten Kolombiya'nın Once Caldas'tan transfer ettikleri Mejia ile ilgili yapılan açıklamada, " Giresunspor'umuz 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Robert Mejía ile anlaşma sağlamıştır. Robert Mejía'ya Giresunspor'umuza hoş geldin diyor, Çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz" denildi.
Demirören Haber Ajansı / Hakan Kabahasanoğlu - Spor