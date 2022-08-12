Giresun haberi: Ramon Arias, Giresunspor'da Giresun haberi... Giresunspor, Uruguay ekiplerinden Penarol forması giyen defans oyuncusu Ramon Arias'ı kadrosuna kattı. Giresunspor, Uruguay ekiplerinden Penarol forması giyen defans oyuncusu Ramon Arias'ı kadrosuna kattı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, " Giresunspor'umuz 30 yaşındaki defans oyuncusu Ramon Arias ile anlaşma sağlamıştır. Ramon Arias'a Giresunspor'umuza hoş geldin diyor, Çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. (Mesut Erdoğan - İHA) İhlas Haber Ajansı / Spor Giresunspor Uruguay Spor Güncel Haberler

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