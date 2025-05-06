Giresun'da Okul Sporları Bocce Grup Müsabakaları Başladı
Bulancak ilçesinde düzenlenen turnuvaya 20 ilden öğrenciler katıldı. İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Yüksel, sporun rekabetten ibaret olmadığını ve çocukların yeni arkadaşlıklar kurduğunu belirtti.
Giresun'un Bulancak ilçesinde, Okul Sporları Bocce Grup Müsabakaları başladı.
Bulancak Gençlik ve Spor Müdürlüğünün Bocce Sahasında düzenlenen turnuvaya, 20 ilden öğrenciler katıldı.
İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Yüksel, sporun sadece rekabetten ibaret olmadığını söyledi.
Organizasyona çeşitli illerden öğrencilerin katıldığını belirten Yüksel, "Çocuklarımız okul sporları sayesinde yeni arkadaşlıklar kuruyor, tecrübe ediniyor. Bu, kazanacakları madalyalar kadar kıymetlidir." dedi.
Bocce Grup Müsabakaları, 11 Mayıs'ta sona erecek.
Kaynak: AA / Sinan Yıldız - Spor