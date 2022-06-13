Giorgio Chiellini kıta değiştirdi! Yeni takımına resmen imzayı attı
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İtalya Serie A ekiplerinden Juventus ile milli takımdaki kariyerini noktalayan Giorgio Chiellini, ABD temsilcisi Los Angeles'a transfer oldu. 37 yaşındaki futbolcunun yeni takımıyla 18 aylık sözleşme imzalaması bekleniyor.
İtalya ve Juventus'un efsane futbolcusu Giorgio Chiellini, ABD ekibi Los Angeles'a transfer oldu.
18 AYLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK
37 yaşındaki futbolcu, transfer haberini yeni kulübünün logosunun yer aldığı kıyafet ve şapkayı giyerek sosyal medya hesabından video paylaşımıyla duyurdu. Deneyimli savunma oyuncusunun 18 aylık sözleşme imzalaması bekleniyor.
KUPA CANAVARI CHIELLINI
2005'ten bu yana formasını giydiği Juventus ile 9 Serie A, 5 İtalya Kupası, 5 de İtalya Süper Kupası şampiyonluğu yaşayan Chiellini, İtalya Milli Takımı ile de 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kazanmıştı.
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