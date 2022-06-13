Giorgio Chiellini kıta değiştirdi! Yeni takımına resmen imzayı attı

İtalya ve Juventus'un efsane futbolcusu Giorgio Chiellini, ABD ekibi Los Angeles'a transfer oldu.

18 AYLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

37 yaşındaki futbolcu, transfer haberini yeni kulübünün logosunun yer aldığı kıyafet ve şapkayı giyerek sosyal medya hesabından video paylaşımıyla duyurdu. Deneyimli savunma oyuncusunun 18 aylık sözleşme imzalaması bekleniyor.

KUPA CANAVARI CHIELLINI

2005'ten bu yana formasını giydiği Juventus ile 9 Serie A, 5 İtalya Kupası, 5 de İtalya Süper Kupası şampiyonluğu yaşayan Chiellini, İtalya Milli Takımı ile de 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kazanmıştı.

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