Giden gidene! Beşiktaş'ta bir ayrılık daha

Yeni sezon transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Süper Lig devi Beşiktaş, 29 yaşındaki Kosovalı oyuncu Milot Rashica ile yollarını ayırmayı planlıyor.

BİR VEDA DAHA YAŞANACAK

Ekol TV'nin haberine göre son olarak Alex Oxlade-Chamberlain ile yollarını ayıran siyah-beyazlılar, Kosovalı kanat oyuncusu Milot Rashica ile de vedalaşmaya hazırlanıyor.

BU SEZON PERFORMANSI

Bu sezon siyah beyazlı formayla toplamda 4 maça çıkan Rashica, söz konusu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti.