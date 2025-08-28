Giden gidene! Beşiktaş'ta bir ayrılık daha

Giden gidene! Beşiktaş'ta bir ayrılık daha
Güncelleme:
Alex Oxlade-Chamberlain ile yollarını ayıran Beşiktaş, Kosovalı kanat oyuncusu Milot Rashica ile de vedalaşmayı planlıyor. Bu sezon siyah beyazlı formayla 4 maça çıkan Rashica, 1 gol kaydetti.

Yeni sezon transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Süper Lig devi Beşiktaş, 29 yaşındaki Kosovalı oyuncu Milot Rashica ile yollarını ayırmayı planlıyor.

BİR VEDA DAHA YAŞANACAK

Ekol TV'nin haberine göre son olarak Alex Oxlade-Chamberlain ile yollarını ayıran siyah-beyazlılar, Kosovalı kanat oyuncusu Milot Rashica ile de vedalaşmaya hazırlanıyor.

BU SEZON PERFORMANSI

Bu sezon siyah beyazlı formayla toplamda 4 maça çıkan Rashica, söz konusu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti.

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıRealist:

Israile guvenlik garantisini veren takimi birakali bir sene oldu. Batsin yonetiminiz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
