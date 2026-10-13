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Getafe, serbest statüdeki Dani Carvajal ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı

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Getafe, serbest oyuncu statüsündeki İspanyol sağ bek Dani Carvajal ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Real Madrid'de 6 Şampiyonlar Ligi kazanan ve İspanya Milli Takımı'nda 52 kez oynayan Carvajal, Enes Ünal'ın da forma giydiği Getafe'ye katıldı.

İspanya ekibi Getafe, tecrübeli futbolcu Dani Carvajal'i transfer etti.

Kulübün açıklamasında, serbest oyuncu statüsündeki İspanyol sağ bek ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Altyapısında yetiştiği Real Madrid'de uzun süre forma giyen Carvajal, takımıyla 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere birçok kupa sevinci yaşadı.

İspanya Milli Takımı'nda ise 52 kez görev yapan Carvajal, bir gol kaydetti.

Milli futbolcu Enes Ünal'ın da forma giydiği Getafe, 8 haftası geride kalan LaLiga'da 8 puanla 14. sırada yer aldı.

Kaynak: AA
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