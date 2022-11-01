Pique'nin otelinin bahçesini kazan işçiler gördükleri manzara karşısında şoka girdi

Barcelona'nın yıldızı Gerard Pique'nin Malaga'da satın aldığı otelin bahçesinde yapılan kazıda 250 mezar bulundu. Alanı kazan işçiler büyük bir şaşkınlık yaşarken, daha sonra olay yerine gelen ve mezarları inceleyen arkeolog Alberto Cumpian yaptığı açıklamada, "250 büyük mezar kazdık. Bunların büyük çoğunluğu boştu." ifadelerini kullandı.