Gennady Golovkin, World Boxing'in Yeni Başkanı Seçildi

Gennady Golovkin, World Boxing'in Yeni Başkanı Seçildi
Güncelleme:
Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, Gennady Golovkin'in Başkan seçilmesiyle dünya boksuna yeni bir vizyon kazandıracağını belirtti. Golovkin, 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları sürecinde önemli adımlar atmayı hedefliyor.

ANKARA, –TÜRKİYE Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, World Boxing başkanlık seçimleri için yapılan kongrede Türkiye'yi temsil etmek üzere İtalya'nın başkenti Roma'ya gitti.

Kongrede bugün yapılan seçimlere tek aday olarak giren eski dünya orta sıklet boks şampiyonu Gennady Golovkin, delegelerin oylarıyla World Boxing'in yeni başkanı seçildi.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Hekimoğlu, Golovkin'in ortaya koyacağı birikim ile dünya boksuna yeni bir vizyon kazandıracağına inandığını vurguladı.

Golovkin'in sporcu kökenli bir başkan olarak, dünya boksunun ihtiyaçlarına en doğru çözümleri getirecek isim olacağının altını çizen Hekimoğlu, "Yeni başkanımız özellikle 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları sürecinde boksun güçlenmesi, daha şeffaf ve adil bir yapıya kavuşması adına önemli adımlar atacaktır. Buna yürekten inanıyoruz" diye konuştu.

Yeni dönemin, dünya genelinde federasyonlar arası iş birliğinin artması ve sporcuların haklarının daha güçlü şekilde korunması açısından önemli bir kilometre taşı olacağını ifade eden Hekimoğlu, Türkiye Boks Federasyonu olarak bu süreçte her türlü iş birliğine hazır olduklarını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
