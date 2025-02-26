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Gençlerin Sporla Buluşması: Gürkan Sönmez Atatürk Üniversitesi'nde Öğrencilerle Buluştu

Gençlerin Sporla Buluşması: Gürkan Sönmez Atatürk Üniversitesi'nde Öğrencilerle Buluştu
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Dünya Gençlik ve Spor Konfederasyonu İl Başkanı Gürkan Sönmez, Atatürk Üniversitesi Sivil Havacılık ve Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü öğrencileriyle bir araya gelerek spor yapmanın önemi üzerine bir konferans düzenledi. Gençlerin spor branşlarına yönelmesi ve buz pateni projeleri hakkında bilgi verdi.

Dünya Gençlik ve Spor Konfederasyonu il Başkanı Gürkan Sönmez, Atatürk Üniversitesi Sivil Havacılık ve Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü Öğrencileriyle bir araya geldi. Öğretim Üyesi Ali Uçar'ın moderatörlüğünde konferans veren Sönmez, öğrencilerin sorularını cevapladı.

Dünya Gençlik ve Spor Konfederasyonu (DGSKON) İl Başkanı Gürkan Sönmez, Atatürk Üniversitesi Sivil Havacılık ve Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü Öğrencileriyle bir araya geldi. Öğretim Üyesi Ali Uçar'ın moderatörlüğünde gerçekleşen konferansta gençlerle sohbet eden Sönmez, öğrencilerin sorularını cevapladı.

Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen söyleşi de spordaki tecrübelerini aktaran Sönmez, üniversite öğrencilerinden mutlaka spor yapmalarının ve hayatlarında bir spor dalının olması gerektiğinin altını çizdi.

DGSKON Erzurum İl Başkanı Gürkan Sönmez, "Atatürk Üniversitesi Sivil Havacılık ve Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü Öğrenci kardeşlerimiz ile beraber olduk. Gençlerimizin spora yönlenmesi ile ilgili çok güzel bir söyleşimiz oldu. Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu Hocamızın güzel hizmetleri her geçen gün artmakta. Geleceği parlak gençlerimize sunduğu katkılardan dolayı Rektörümüze Ayrıca teşekkür ederim. Bu güzel organizasyonda bizleri bir araya getiren değerli kardeşim Öğrt. Üyesi hocamız Sayın Ali Uçar'a teşekkür ediyorum. Gençlik bizler için çok Değerli Çok Kıymetli" dedi.

Buz pateni ile tanışacaklar

Atatürk Üniversitesi öğrencileri ile spor üzerine çok güzel bir sohbet yaptıklarını ifade eden Dünya Gençlik ve Spor Konfederasyonu Erzurum İl Başkanı Gürkan Sönmez, Cuma günü Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün projeleri kapsamında gençleri buz pateni ile tanıştıracaklarının da müjdesini verdi.

Sönmez, "Öğrenci kardeşlerimizi sevdikleri ama yapamayacakları Spor Branşlar için yardımcı olup destek sözü verdik. 28 Şubat 2025 Cuma günü Yakutiye 500'lük Buz Pateni Salonunda tüm öğrencilerimizi paten yapmak için davet ettik. Ayrıca Spor yapmak için istekli olan öğrencilerimiz Gençlik ve Spor il müdürlüğümüz tesislerinde kendilerine uygun branşlarda spora başlayabilecekler. Tüm gençlerimiz ve üniversiteli öğrencilerimiz için bundan sonrada çalışmalarımız devam edecek. Gençlik bizim için çok önemli çok Kıymetli" dedi.

Sönmez, bu süreçte kendilerine destek veren Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, Spor Koordinatörü Yaser Taşkesenlioğlu, Ahmet Aksakallı ile Öğretim Üyesi Ali Uçar'a teşekkür etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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