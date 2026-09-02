Haberler

Gençlerbirliği, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Gençlerbirliği, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 6 Eylül Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Gençlerbirliği, bu önemli maçın hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Ankara temsilcisi, ligdeki ilerleyişini sürdürmeyi hedefliyor.

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 6 Eylül Pazar günü Trabzonspor'a konuk olacak Gençlerbirliği, ligdeki ilerleyişini sürdürmek istiyor. BU maçın hazırlıklarına devam eden Ankara temsilcisi, sabah yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan girdiği yanlış yoldan dönmeli

Erdoğan'dan Yunanistan'a ültimatom gibi uyarı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yabancıyla buluştuğu için hedef oldu! Etraflarını böyle sardılar

Genç kadını o halde görenler telefona sarıldı! Nedeni pes dedirtti
Görüşme yapıldı! Trabzonspor'da Arda Turan ve Fatih Terim bombası

Trabzonspor bombayı patlattı patlatacak
18 ilçede koltuklar değişti! Müge Anlı’nın eşiyle ilgili dikkat çeken karar

Müge Anlı’nın eşiyle ilgili dikkat çeken karar
Süper Lig devinden bir bomba daha! Anlaşma tamam geliyor

Süper Lig devinden bir transfer daha! Anlaşma tamam geliyor
Ortalık savaş alanına döndü! Kaleci sahaya giren taraftarı yumrukladı

Bir anda kopup geldi, sahaya giren taraftarın ağzını burnunu kırdı
Sadakatsiz’in Gönül’üydü! Son halini görenler tanımakta zorlandı

Sadakatsiz’in Gönül’üydü! Son halini görenler tanımakta zorlandı
ABD'de 163 çocuk bulunmuştu! Demir parmaklıkların ardındaki görüntüler dehşete düşürdü

Bu halde bulundular! Ortaya çıkan görüntüler dehşete düşürdü