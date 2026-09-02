Gençlerbirliği, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 6 Eylül Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Gençlerbirliği, bu önemli maçın hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Ankara temsilcisi, ligdeki ilerleyişini sürdürmeyi hedefliyor.
Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 6 Eylül Pazar günü Trabzonspor'a konuk olacak Gençlerbirliği, ligdeki ilerleyişini sürdürmek istiyor. BU maçın hazırlıklarına devam eden Ankara temsilcisi, sabah yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı