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Gençlerbirliği Spor Lisesi Okul Sporları Genç Erkekler Futbol B Turnuvası'nı Şampiyon Tamamladı

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Eğitim-öğretim hayatına 25 öğrencisiyle bu yıl başlayan Gençlerbirliği Spor Lisesi, katıldığı ilk turnuvada şampiyon olarak ilk kupasını aldı. Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde düzenlenen törende öğrencilere kupasını Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş verdi.

Gençlerbirliği Spor Lisesi, Okul Sporları Genç Erkekler Futbol B Turnuvası'nı şampiyon tamamladı.

Eğitim-öğretim hayatına 25 öğrencisiyle bu yıl başlayan Gençlerbirliği Spor Lisesi, katıldığı ilk turnuvada şampiyon olarak ilk kupasını aldı.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde düzenlenen ve kırmızı-siyahlı kulübün stadyum ve eğitimden sorumlu yönetim kurulu üyesi Kenan Memiş ile gençlik gelişim sorumluluğu ve lisenin müdürlüğü görevlerini yürüten Seçkin Topçu'nun yer aldığı törende öğrencilere kupasını Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş verdi.

Kaynak: AA / Spor

Gençlerbirliği İlhan Cavcav Yenimahalle Beştepe Futbol Spor Spor Güncel Haberler

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