Gençlerbirliği, Oltan Karakullukçu ile anlaşma imzaladı
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1. Lig takımlarından Gençlerbirliği, yeni sezon öncesinde golcü oyuncu Oltan Karakullukçu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Karakullukçu, daha önce çeşitli takımlarda forma giymişti.
Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını devam ettiren 1'inci Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, golcü oyuncu Oltan Karakullukçu'yla 2 yıllığına anlaşma imzaladı. Sözleşme imza törenine kulüp başkanı Niyazi Akdaş da katıldı.
Gümüşhanespor altyapısında yetişen 32 yaşındaki forvet oyuncusu, futbol kariyerinde; Gümüşhanespor, Boluspor, Sandıklıspor, Sarayköy 1926 FK, Derince Spor AŞ, Erzurumspor FK, Bayburt Özel İdare Spor, Afjet Afyonspor ve son olarak Pendikspor'da forma giydi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor